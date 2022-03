El exchico reality Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al confesar que tiene constantes recaídas por la depresión que padece. Sin embargo, el modelo explicó que ha aprendido a manejar su enfermedad.

“Disculpa la pregunta, pero también sufro de depresión y ansiedad, ¿cuándo fue tu última recaída?”, preguntó un usuario a Nicola Porcella en Instagram Stories.

“Siempre tengo recaídas, lo importante es tener las herramientas para saber manejarlo”, explicó Nicola Porcella en la publicación.

Y aunque ahora está en México, Nicola Porcella expresó su deseo de volver a Perú lo más pronto posible: “Espero (regresar) en unos cuantos meses”, señaló.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

¿Por qué Nicola Porcella tiene depresión?

Años atrás, Nicola Porcella reveló que le habían diagnosticado bipolaridad, un trastorno de la personalidad, y depresión: “Yo sufro de Transtorno Límite de la Personalidad, que te genera mucha impulsividad y es uno de los rasgos más marcados de la depresión y ansiedad, y que solo se supera con ayuda”.

El exchico reality hizo un mea culpa y admitió que la televisión lo desestabilizaba emocionalmente: “Soy consciente que no supe llevar la fama, la vida me cambió de un día para otro y no había madurado lo suficiente, no estaba centrado psicológicamente”.

VIDEO RECOMENDADO

Álvaro Rod y Christian Domínguez hablan de extorsión en la música

TE PUEDE INTERESAR