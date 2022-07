El chico reality Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al confesar que no aceptaría volver a trabajar en una producción peruana.

A través de Instagram, un usuario preguntó a Nicola Porcella si existía la posibilidad de volver a verlo en la pantalla chica: “Si te llamaran para actuar en una novela peruana ¿aceptarías?”.

Según Nicola Porcella, el proceder de las producciones peruanas no es el mejor: “Me gustaría decirte que sí, que sí me gustaría volver a trabajar, pero la verdad que no estoy de acuerdo con muchas formas y tratos de allá, así que no, me quedo por aquí”, respondió.

Asimismo, un usuario le preguntó sobre sus metas en México: “¿Te gustaría actuar en una novela mexicana o en una película?”.

“Sí, ese es el plan, ese es el plan, eso es para lo que vine, para lo que estoy peleando porque me estoy preparando mucho, ahorita estoy en clases intensivas en Televisa, clases de acento neutro, para cuando llegue la oportunidad darle con todo y cumplir esa meta”, afirmó el exparticipante de “Esto es guerra”.

