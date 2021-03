Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al confesar mediante sus redes sociales que su padre se encuentra en estado crítico de salud, motivo por el que viene buscando urgente una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para poder salvarle la vida tras haber contraído COVID-19.

Y es que el excapitán histórico también mencionó que está muy deprimido y con mucha ansiedad por no poder ayudar más a su progenitor.

“Disculpen, pero me acabo de despertar hace un rato. No quería pararme de la cama, estaba con mucha ansiedad, depresión, muchas cosas, pero me acordé que si mi papá pudiera hacerlo, hubiera venido a buscarme y dicho: ‘párate que así no logras nada, sigue luchando’”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, el popular modelo confesó que su padre ya se encuentra intubado, pero aún sigue necesitando la cama en UCI.

“Mi papá ya está intubado, ya está con el ventilador, pero no está en UCI, estamos esperando cama. Seguimos para adelante, peleando por él. Muchas gracias por sus palabras. Dios sabe por qué hace las cosas”, finalizó.

