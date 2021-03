Uno de los abogados que viene llevando el caso de Sofía Franco y su esposo Álvaro Paz de la Barra, quien denunció a su esposa por violencia familiar, confesó cuál sería la presunta razón por la que la pareja habría terminado discutiendo hasta los golpe.

“En el transcurso de la tarde, según la manifestación de Sofía, ella ha estado en una reunión con una amiga. Ha habido una intervención policial y de fiscalización de la Municipalidad de La Molina y también ha habido un drone que ha estado volando por encima del domicilio de la amiga”, comenzó diciendo la defensa.

“Pero no había bulla, no había música, no había nada. Sofía, a raíz de esto, llama al señor Álvaro y le increpa qué está pasando”, agregó.

En ese sentido, el reportero le consultó si se trataba de repente de un seguimiento del alcalde hacia su esposa con recursos de la municipalidad. “Podría ser, podría ser. Esos son los hechos que todavía se van a investigar, si es que ha habido la llamada de un vecino”, comentó.

Asimismo, el representante legal señaló Sofía volvió en la noche a su casa y es en ese momento que se desencadenó la discusión entre ambos. “Quería hablar con él, quiere que le explique qué está pasando, por qué la está siguiendo, por qué la está acosando. En un momento se ve que él le quita el celular y caen al suelo porque ella quiere recuperar su celular”, dijo el abogado.

