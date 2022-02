El exchico reality Nicola Porcella se mostró feliz de volver a México, país en el que tendría un nuevo proyecto en la cadena internacional Televisa. Pese a ello, Nicola dejó entrever que “Esto es guerra” no habría querido volver a contar con él para la celebración de 10 años del programa.

A través de Instagram Stories, Nicola Porcella mostró su llegada a Ciudad de México y su encuentro con el periodista Beto Ortiz en el aeropuerto. Poco después se dejó ver en las instalaciones de Televisa San Ángel.

“Quiero subir la historia porque estoy en la prueba de vestuario, pero él habla cosas que no son”, dijo Nicola Porcella en un video. Luego compartió una imagen en la calle Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ de Televisa.

“Ready (listo)”, escribió en este video. Este jueves 24 de febrero, Nicola Porcella contó que volvió a Televisa: “Hoy tuve llamado temprano gracias a @arthurboy133 que lo hizo a propósito”.

¿Por qué Nicola Porcella no volvió a Esto es guerra?

En medio de su llegada a México, Nicola Porcella se dio el tiempo de explicar por qué no está en EEG 10 años pese a que es uno de los históricos del reality. Según Nicola Porcella, no fue su decisión sino de la productora.

“Como saben ya llegué a México con muchas ganas e ilusión de seguir haciendo lo que me apasiona, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que me escriben diciéndome que vuelva a EEG, desde que salí nunca había tenido tantos mensajes pidiéndome volver y se los agradezco de corazón. El volver a EEG no estaba en mis manos, créanme, sino en manos de las cabezas. Pero como les digo, gracias por el cariño y por el apoyo. Sé que he cometido errores pues no soy perfecto, pero aprendí y mejoré. Y ustedes siempre estuvieron ahí, así ue lo que viene lo haré con la misma pasión por ustedes”, escribió.

“No tengo palabras para agradecerles por todo el cariño, sin lugar a duda estoy bendecido de tener tanta gente que siempre me apoya”, señaló Nicola Porcella.

