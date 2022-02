El modelo Nicola Porcella abrió su corazón y contó detalles de su lucha diaria contra la depresión, enfermedad que padece desde hace varios años.

A través de Instagram Stories, Nicola Porcella se refirió al suicidio de la ex Miss USA Cheslie Kryst, quien el último domingo se lanzó de un edificio ubicado en Manhattan, Nueva York.

En ese sentido, Nicola Porcella pidió que las personas juzguen menos y entiendan cómo es el proceso de esta terrible enfermedad, ya que los que la padecen “sufren” para levantarse de la cama.

“Un consejo porque a mí me pasa a menudo cuando me dicen oye, por qué duermes tanto, por qué te levantas tarde. Decirles que para los que sufrimos de esto levantarnos de la cama todos los días es un logro y un reto, así que no juzguen sin saber”, dijo Nicola Porcella

La muerte de Cheslie Kryst

El domingo 30 de enero, la Miss USA 2019 Cheslie Kryst murió tras lanzarse de un rascacielos en Nueva York. Poco antes de quitarse la vida, la exreina de belleza y abogada publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram: “Que este día te traiga descanso y paz”, se lee en su última publicación.

Finalmente, la madre de Cheslie Kryst realizó un pronunciamiento donde confirmó que su hija sufría de depresión.

