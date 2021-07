El periodista Nicolás Lucar explotó en su cabina de radio tras la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros por el presidente de la República, Pedro Castillo.

Nicolás Lucar se mostró sumamente indignado, pues para él es ilógico elegir a alguien con expresiones homofóbicas y misógenas y una definición diferente sobre lo que fue Sendero Luminoso.

“Todo eso fue esperanzador, pero todo eso se acabó minutos después con el nombramiento como presiente del Consejo de Ministros al señor Guido Bellido, quien se ha caracterizado por sus expresiones homofóbicas y misógenas y por su singular definición que ha significado Sendero Luminoso en el Perú y que no se parece a lo que la inmensa mayoría pensamos”, acotó.

En ese sentido, Nicolás Lucar acotó que Guido Bellido no garantiza para nada el mensaje que dio el presidente Pedro Castillo el pasado 28 de Julio. Incluso se atrevió a decir que quien mandaría sería Vladimir Cerrón.

“Es un hombre que no nos da ninguna garantía, de que el mensaje que ha dado el profesor Pedro Castillo se convierta en realidad, porque el señor Bellido no piensa lo que piensa el señor Castillo, porque el señor Bellido a quien brinda cuentas no es al señor Castillo, sino al señor Cerrón, porque lo que ha ocurrido ayer es que el señor Cerrón se impuso y eso no es por lo que votamos los peruanos”

Agregó: “El presidente es Pedro Castillo Terrones y es él quien tiene que tomar las decisiones en función de la política que el anunció en sus discursos y hoy está en riesgo. Porque la agenda del señor Bellido es otra, es la agenda del señor Vladimir Cerrón”.

Finalmente, Nicolás Lucar se mostró también indignado por la ausencia de Pedro Franke, quien ayer se retiró previo a la juramentación de los ministros. “No es posible que el señor Pedro Franke no esté si él era la voz de Pedro Castillo en el mundo empresarial, él salía por una puerta mientras Castillo entraba por la otra. No es posible que tampoco esté Aníbal Torres. ¿Cómo es posible? Por Dios”.

