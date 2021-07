DEFIENDE SU VOTO. Tras la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, la actriz peruana Tatiana Astengo salió al frente para contestar las miles de críticas en su contra por haber votado por Pedro Castillo como presidente de la República.

“Claro que sí, tengo siempre listas las zapatillas y las críticas cuando algo me parece mal. Lo que no soy es fanática ciega como los de la secta fujimorista. Además, salvo que no seas peruano este también es tu país y deberías desear que las cosas marchen bien. Vigilante”, escribió vía Twitter la recordada ‘Reina Pachas’.

Claro que si, tengo siempre listas las zapatillas y las críticas cuando algo me parece mal.

Lo que no soy es fanática ciega como los de la secta fujimorista.



Además, salvo que no seas peruano este también es tu país y deberías desear que las cosas marchen bien. #vigilante — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) July 30, 2021

Sin embargo, los duros comentarios en su contra no dejaron de llegar. Muchos usuarios le pidieron a la actriz que “asuma su voto” en caso exista una posible crisis política en el país.

Sobre esto, la artista nacional decidió retuitear diversas publicaciones en la plataforma para dar a conocer cuál es su punto de vista y así callar a sus detractores.

