El periodista César Hildebrandt arremetió contra la excandidata presidencial Verónika Mendoza, quien hizo alianza con Perú Libre para que Pedro Castillo pueda ganar la segunda vuelta electoral y fuera proclamado presidente de la República.

César Hildebrandt la cuestionó luego de que Verónika Mendoza se mantuviera en silencio tras la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros o premier.

En un largo mensaje en su cuenta de Facebook, César Hildebrandt escribió: “La señora Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, no solo no contesta las llamadas telefónicas para dar entrevistas, no ha dado respuestas a las vergonzosas alianzas que su agrupación a realizado con Guido Bellido”.

También le recordó que solo han designado dos mujeres de los ministerios. “Solo 2 mujeres en 19 carteras ministeriales ¿Dónde quedó la equidad de género que tanto profesó señora Mendoza? ¿Dónde escondió la palabra “paridad y alternancia” que tanto exigió de anteriores autoridades? ¿La cuota de poder fue tan grande para vender el principio de la “lucha contra el machismo”? Siendo el señor Bellido un machista y misógino confeso y con todas las letras bien puestas”.

El mensaje de César Hildebrandt también reconoció que Nuevo Perú emitió un comunicado, pero al parecer no habría satisfecho con periodista.

“¿Dónde dejó el “talante democrático” que usted garantizó?, la repartija del pastel le cerró la boca tan pronto como pudo. Pero si hubo un comunicado hoy, hace unos minutos, el de su desenmascaro, el de la felonía que se hizo al señor Francke, y la renta que prefirió obtener usted con Anahí Durand”.

