Previo a la juramentación de los ministros del Presidente Pedro Castillo, en el Centro de Convenciones de San Borja, un detalle llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Resulta que las monedas de las cornucopias bordadas en el Pabellón Nacional lucían completamente negras.

La periodista Mónica Delta, quien estaba en vivo comentando sobre el nombramiento de Guido Bellido como Presidente del Consejo de Ministros, también notó que las cornucopias se veían “vacías”. Ella se mostró desconcertada al notar que no estaban las monedas en el Escudo de Armas de la Bandera Nacional del Perú.

“Están en negro y no se ven las monedas, una cosa extraña (...) para hacer una especia de analogía, uno de los slogan de campaña del Presidente, ‘no más pobres en un país rico’, pero este es un símbolo patrio y no entendemos por qué tendría esta representación. Una cornucopia que estaría vacía, que no están las monedas de oro que representan la riqueza mineral del país”, explicó.

¿Por qué se veían negras las monedas de la cornucopia?

Este hecho que causó preocupación en redes fue aclarado por el periodista Gastón Gaviola: se habría tratado simplemente de una ilusión óptica.

“Resuelto el misterio de las monedas. Cómo les dije, era un tema de luz. Cito a quien grabó: ‘Si hay monedas. Pero decidieron poner unas tarimas bajo las banderas cuando ya se había marcado la luz. Y eso hizo q se vea sin monedas”'. Lo comentaba, cosidas como lentejuelas”, detalló en Twitter.

Resuelto el misterio de las monedas. Cómo les dije, era un tema de luz.

Cito a quien grabó: "Si hay monedas. Pero decidieron poner unas tarimas bajo las banderas cuando ya se había marcado la luz. Y eso hizo q se vea sin monedas". Lo comentaba, cosidas como lentejuelas. pic.twitter.com/p0wUvggX6V — Gastón Gaviola (@gastongaviola) July 30, 2021

Qué dice el Código penal peruano sobre los símbolos patrios

“El que, públicamente o por cualquier medio de difusión, ofende, ultraja, vilipendia o menosprecia, por obra o por expresión verbal, los símbolos de la Patria o la memoria de los próceres o héroes que nuestra historia consagra, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años y con sesenta a ciento ochenta días-multa. El que publica o difunde, por cualquier medio el mapa del Perú con alteración de sus límites, será reprimido con la misma pena” (Artículo 344°)

VIDEO RECOMENDADO

Vestimenta de primera dama

¿Por qué vistió así en ceremonia de juramentación?

TE PUEDE INTERESAR