Nicole Akari, asesora de belleza, se presentó este viernes 24 de febrero de 2023 en el programa “Amor y Fuego” donde soltó una tremenda bomba sobre Jair Mendoza, pareja de la salsera Yahaira Plasencia. Según la estilista de las celebridades, Mendoza la besó luego de asistir a la discoteca gay: “Valetodo”.

Akari estuvo invitada para comentar sobre los looks que lucieron los famosos en la alfombra roja de los ‘Premios Lo Nuestro 2023′. Durante la secuencia, a Rodrigo González le llegó un rumor que vinculaban a la influencer con el novio de la “Patrona”.

En ese momento, Nicole Akari tuvo que aclarar que vínculo tuvo con Jair Mendoza. Según la experta en modas, esto ocurrió hace 7 años aproximadamente y que en aquel entonces no conocía a Yahaira Plasencia.

“ En verdad él me chapo a mí qué es muy diferente. No fue ahora... fue hace mucho tiempo. Sí es cierto, salía yo del Vale Todo, estábamos con un grupo grande de amigos ”, reveló la modista, lo que dejo en shock a “Peluchín” y Gigi Mitre.

“ Él me dijo ‘yo te acompaño a tu casa’ y como yo estaba con el mal sabor de la sangría abrí la luna del taxi sin saber que el aire me iba a chocar más. Yo tenía la cara en la luna y cuando yo voltee él me dio un beso y como yo me estaba ahogando, le mandé un cachetadón y lo mandé contra la otra luna” , agregó.