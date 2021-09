Katy Portella ‘Flor de Huaraz’ presentó a su actual pareja, un joven extranjero de 26 años identificado como Junior Marcano Martínez. El novio de la folclórica confirmó que tienen 3 años de relación y arremetió contra el ‘Gringo Karl’.

“Él es un mentiroso. Yo he visto los mensajes cuando la has buscado, mientras yo vivía con ella. Flor te ha querido dar el divorcio y tú se lo has negado. ¡Eres un cobarde! Eres un hombre bien miserable”, reclamó el venezolano.

Flor de Huaraz se defendió diciendo que “es feliz” con su joven pareja “porque nadie tiene la vida comprada”. “Yo me la paso muy bien”, agregó.

Por su parte, Junior, llenó de elogios a su pareja: “Flor es una gran mujer. Soy feliz con ella. Desde que la conocí, hace tres años, estaba muy triste. Estaba muy decaída por todo lo que le había pasado, estaba bastante bajoneada sentimentalmente (...) Me han contado cosas muy privadas, que ese señor (’Gringo Karl) es un sinvergüenza”.

Sin embargo, en un momento el ‘Gringo Karl’ perdió los papeles y luego de un cruce de palabras con la actual pareja de ‘Flor de Huaraz’, casi se agarran a golpes.

“Primero que nada, a mí no me faltes el respeto, sinvergüenza”, le gritó Marcano, quien tuvo que ser contenido por la producción del programa de Andrea Llosa.

La conductora de televisión pidió a los panelistas que se calmen.

