¡Le da con palo! Olenka Cuba no se quedó callada y arremetió nuevamente contra Karla Tarazona, tras haber confirmado recientemente su reconciliación con Leonard León.

Y es que la madre de familia tildó de “garrapata” a la conductora de televisión, y le pidió “que viva su vida y la deje ser feliz” al lado del polémico del cumbiambero.

“A mí me causa risa, yo le digo a Leo que deje a las garrapatas, que siempre se van a querer trepar de él. No lo suelta porque desea figurar y ganar titulares en la prensa. Es su único talento. La verdad que no me interesa, no existe en mi vida. Yo soy feliz, me dedico a mi trabajo y a mi familia, no ando pendiente de ella, ni de nadie”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Olenka justificó que Leonard no le pase dinero a sus hijos con Karla, pues asegura que sigue pasándola mal económicamente por la pandemia.

“Tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz y la maldad se pudre con ellos mismos, solas se van a destruir esas personas. Él, como todos los artistas, la sigue pasando mal por la pandemia, por eso no está al día”, agregó.

Por otra parte, Olenka Cuba reveló detalles de lo que fue su reconciliación con el cantante, afirmando que el amor nunca se esfumó.

“Todo se solucionó. Considero que hubo malos entendidos como el ampay en la selva, donde le hicieron una trampa a él. Entre nosotros hay mucho amor, sino no seguiríamos, no lo volveríamos a intentar. Hemos vuelto a vivir con nuestra bebita Maylen, estamos muy felices a Dios gracias”, finalizó diciendo a El Popular.

