La expareja de Jorge ‘Yorch’ Plasencia, Olenka Mejía, reveló que Yahaira Plasencia le habría pago solo 150 soles de los 20 mil de reparación civil que el Poder Judicial ordenó luego de perder el juicio por difamación agravada.

A través de Instagram, Olenka Mejía habló con ironía sobre la excusa que la ‘reina del totó' habría dado al juez. Según la demandante, la salsera habría dicho que no tiene trabajo para pagar.

“En serio en estos temas estoy haciendo mis prácticas como abogada penalista, ya saben para sus casos pueden contratarme. Ayyyy nooo hoy me hicieron el día JAJAJAJAJAJAJA no puedo con la risa, pobrecita no tiene trabajo JAJAJAJA”, escribió Olenka Mejía.

Pero eso no es lo peor de todo, ya que según Olenka Mejía, le hicieron un depósito con solo 150 soles: “Me llegó un depósito de 150 soles”.

Por esta razón, la expareja de Yorch Plasencia insistiría en que Yahaira Plasencia sea sentenciada a prisión efectiva: “No acepto NADA! Pagas todo o te vas a efectiva, así de simple!!!”.

Yahaira Plasencia no cumplió reglas del Poder Judicial

Semanas atrás, Olenka Mejía informó que había pedido el cambio de la sentencia de Yahaira Plasencia a pena efectiva por presuntamente no cumplir con ninguna de las reglas que le ordenó el Poder Judicial.

Y es que la salsera no solo no habría pagado la reparación civil, sino que tampoco habría informado al Poder Judicial cada vez que salía del país.

