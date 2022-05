Lejos de las cámaras y los medios, Óscar del Portal reaparece, pero no conduciendo un programa, sino siendo captado, paseando a la mascota de la familia y comprando comida para el hogar, como si nada hubiera pasado.

El programa ‘Amor y fuego’, fue el encargado de revelarnos un poco de cómo se encuentra actualmente Óscar del Portal, quien fue alejado de los medios por una infidelidad con Fiorella Méndez.

“No puedo declarar, discúlpame, un abrazo. No puedo atenderte, respeto tu trabajo, respeto el de todos, pero no puedo atenderte. (…) Un abrazo para todos, respeto tu trabajo y te pido, por favor, que respetes mi decisión de no declarar”, fue la forma en la que evadió a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, parece haber reconciliación a la vista, ya que el comentarista ingresó al departamento de su aún esposa con una pizza familiar, además paseó al perro de la familia; sin embargo, aún no se confirmó que Vanessa Químper esté en el interior del departamento del escándalo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Gerente de Modabell encara a conductores de ‘Arriba mi gente’ por tildarlo de “estafador”

En el programa 'Arriba mi gente' expusieron las denuncias de los exestudiantes sobre el retraso en la entrega de títulos de parte del Instituto Modabell. Debido a eso, el gerente del centro educativo, Martín Fort, se presentó al canal para dar sus descargos pero se vivió un incómodo momento luego que el representante encarara a los presentadores del programa por tildarlo de "estafador". (Fuente: Latina TV)