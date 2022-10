Con profundo dolor, el actor Óscar López Arias comunicó el fallecimiento de su madre la noche de este martes 18 de octubre de 2022. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida para su progenitora.

El esposo de Daniela Sarfati recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su pesar por la muerte de su madre, además publicó un video de fotos con ella.

“Mi viejita se murió hoy, en el hospital donde me parió hace 45 años. Entré al mortuorio a reconocer su cuerpo. Estaba tapado con una tela verde. Un papelito tenía sus datos, pero no lo leí, ya la había reconocido a mi mamá. La besé despacio, seguía tibia”, dijo al inicio de su dedicatoria.

“Es la primera vez que me despido sin que me pida platita. Ya para qué, pues. Me preparé para este momento, pero siento que no fue suficiente. Tú que estás leyendo, discúlpame, escribo porque quizás aún no me lo creo. Madre, tupananchiskama” , fueron las palabras del actor peruano.

Figuras de la TV le dan sus condolencias

Tras comunicar el lamentable fallecimiento de su madre, Óscar López Arias recibió las condolencias de distintas figuras de la farándula peruana, entre ellas figuran Ismael La Rosa, Fernanda Kanno.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO