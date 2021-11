Con el ingreso de Carlos Galdós al canal 5, el programa ‘Noche de patas’ pasó al día sábado a las 11:15 de la noche, compitiendo directamente con el horario de Gisela Valcárcel. El equipo de ‘Ojo’, le preguntó Gonzalo Reboredo, Óscar López y Andrés Salas, si consideraban competencia al programa ‘El artista del año’ y sus respuestas sorprendieron

¿Confían en poder superar a Gisela Valcárcel en su horario?

Ante la pregunta, Óscar López Arias no dudó en preguntar: “¿Quién es Gisela?” entre bromas para luego ser interrumpido por Gonzalo Reboredo quien señaló que no la ven como competencia, pese al horario: “No es un tema de competencia, como venimos diciendo, hay para todos, el que quiere ver baile también hay baile, el que quiere ver noticias también hay noticias, entonces creo que es tema de lo que quiere ver el público, la oferta”.

Óscar López Arias secundó a su compañero y afirmó que más allá del horario, es el público que podrá elegir qué quiere ver, ya que ahora tendrá más opciones y que no sienten amenaza por la competencia de otro canal: “No es una preocupación quien está en el canal, si no nuestra preocupación siempre es vacilarnos con el público que siempre nos ha acompañado y ese siempre va a ser el propósito”.

