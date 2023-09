Deysi Araujo fue recientemente ampayada con Oswaldo Valenzuela, un joven futbolista del equipo Alianza Lima. Y es que el pelotero de 22 años de edad decidió romper su silencio por primera vez y negó tener algún tipo de relación con la vedette.

“En el contrato sale que no se puede estar en programas de espectáculos, o sea una falta y ya. Simplemente que ha habido situaciones que por nombres a algunos se les va a juzgar más que al otro”, comenzó diciendo para el programa de Magaly Medina.

“Yo no me he metido con ella. A tres cuadras tengo un grupo de amigos. Tengo una buena relación con su hijo, con su sobrino que viven ahí y hemos estado en la sala. Hasta yo amablemente le pido si me puedo quedar ahí”, agregó.

Por último, Valenzuela pidió al reportero de la popular ‘Urraca’ no emitir su ampay con Deysi, pues podría verse perjudicado en el equipo blanquiazul.

“Somos amigos en realidad (...) Estoy super nervioso, no sé qué hacer, estoy al frente de una playa por la Costa Verde, mi mamá me ha visto preocupado. Si llega a salir esto, yo no voy a regresar a mi casa, mi mamá no puede aguantar tanto”, expresó el joven futbolista.

