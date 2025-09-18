El cantautor y músico malagueño anuncia una nueva gira mundial completa que recorrerá numerosos países de América y Europa. Su gira llamada “Global Tour KM0” arrancará en marzo del año que viene en Latinoamérica y confirmó su esperado concierto en Lima el 24 de marzo del 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Pablo Alborán vuelve a los escenarios con más fuerza que nunca, prometiendo emocionar a todos los espectadores. Cada show unificará la pasión y emoción de sus temas con un nuevo sonido más maduro e innovador marcado por el lanzamiento del nuevo disco ‘KM0’. En esta nueva gira, sus espectáculos buscarán transmitir esta innovación musical junto a la emoción de sus grandes éxitos como “Saturno”, “Solamente tú”, “Pasos de cero”, “Recuérdame”, “Quién”, “Prometo” y más.

“Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música” declaraba el propio artista durante la rueda de prensa.

Siguiendo con las sorpresas, celebrará el próximo 23 de septiembre a las 20hs un showcase abierto al público en la Puerta del Sol de Madrid, una primera pincelada de todo lo que el artista tiene preparado, que además será retrasmitido en directo vía TikTok. Ese mismo día saldrá la preventa de su nuevo y esperado álbum ‘KM0’, coincidiendo con la venta general de entradas para su gira mundial.

Con más de quince años de trayectoria, el artista empezó en el año 2010 en la música con el tema “Solamente tú” y en los últimos meses, además de trabajar en su próximo álbum, empezó una carrera como actor en un drama hospitalario en el elenco de la segunda temporada de la serie de Netflix “Respira” (2024).

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para el show de Pablo Alborán en Lima están a la venta en Teleticket desde el lunes 22 de setiembre. Preventa exclusiva con tarjetas Banco Falabella el 22 y 23 de setiembre del 2025 y/o agotar stock de entradas.