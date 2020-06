El actor Pablo Heredia, compañero de Alondra García Miró en la telenovela “Te volveré a encontrar”, volvió a arremeter contra todos los que hacen leña de los besos que protagoniza con la novia del ‘Depredador’, Paolo Guerrero.

El argentino fue contundente y pidió que dejen de burlarse del seleccionado nacional. Consultado sobre si le incomoda el revuelo que se ha desatado por sus besos en la ficción con Alondra García Miró, respondió:

“Me da lástima que la gente se burle de eso. La sociedad peruana y latina, en general, convierte algo artístico en algo mediático, burlándose del novio (Paolo Guerrero) y de Alondra, cuando hay muchas parejas como ellos en televisión. Con ella somos amigos y nos dimos besos actuando. Me encanta trabajar con Alondra, le tengo mucho cariño y como televidente, quiero que nuestros personajes se queden juntos”, dijo en entrevista a Correo.

De otro lado, aclaró por qué demoró la emisión de la novela por las pantallas de América TV.

“Se estaba postergando porque la inicio no había lugar para nosotros, Michelle (Alexander) no dejaba de producir. Pero la pandemia hizo que no tengan producciones y se pueda poner esta novela, estoy fascinado y contento con mi personajes”.

- ¿Tú, así como Paolo, tu personaje, tampoco perdonaría una infidelidad?

No. Aunque quizás la perdonaría, pero no seguiría con ella. Le diría: “Búscate a otra persona que te haga feliz”. Lo que sí compartimos es que varias veces, después de una decepción amorosa, he querido ser el ‘chico malo’. Uno se refugia en lugares indebidos y se equivoca.

Semanas atrás, Paolo Guerrero fue criticado por más de uno luego de señalar que no tendría una relación con Alondra García Miró si es que ella tuviese que grabar escenas de besos con otros actores.

(Entrevista: Rosario Rojas)

Alondra García Miró se besa nuevamente con Pablo Heredia -DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR