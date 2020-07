El descargo que dio Miguel Barraza afirmando que habría sido ‘pepeado’ por Paloma de la Guaracha, desató la furia de la popular ‘Kardashian de Santa Anita’, quien se animó a mostrar las pruebas que demostrarían la hora de entrada y salida del ‘Chato’ al hotel donde asistieron.

La animadora de eventos negó tajantemente haber influido de alguna forma para que el cómico olvide lo sucedido. “¿Cómo va a hablar eso, que yo lo he pepeado? Yo jamás en mi vida hago esas cosas. En las imágenes se puede ver a qué hora ha entrado y a qué hora ha salido”, manifestó.

En las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina, se puede apreciar que Miguel Barraza y Paloma ingresaron al hotel ubicado en Santa Anita a las 6:24 de la tarde y Miguel salió a las 8:20 de la noche.

“De hecho que se ha ido a otro lado, a dar ‘medio menú a otro lado’”, afirmó de la Guaracha.

Miguelito Barraza sobre su encuentro con Paloma: “Creo que me han pepeado”

Recordemos que horas antes de que se emita el programa “Magaly TV, la firme”, el cómico estuvo en el programa de Carlos Galdós e hizo su descargo al respecto.

“Yo a las 3 de la mañana ya no me acuerdo porque creo que me han dado una pepa. Yo me he levantado a las 7 de la mañana y y ‘ya estaba hecho’. Después de tiempo”, manifestó el ‘chato’ para Radio Capital.

