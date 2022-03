Hace un mes, el programa “Magaly TV, La Firme” reveló el terrible drama de “Paloma de la guaracha” en Italia. La “Kardashian del Óvalo de Santa Anita” viajó a tierras europeas para buscar nuevas oportunidades de trabajo pero no le fue como pensaba.

En ese entonces, la figura de TV señaló que incluso tuvo que mendigar en las calles pues no tenía dinero para comprar comida: “Yo soy fuerte, pero me desespero porque no tengo trabajo. No tengo papeles, documentos. Te pagan la mitad. Quiero regresarme a mi país, no hago nada aquí”, detalló.

Sin embargo, este viernes 18 de marzo, ‘Paloma de la guaracha’ confirmó que regresará a nuestro país en las próximos días y todo gracias que su amiga Susy Díaz, quien se encargó de conseguir una agencia de viajes que le brinde un pasaje gratis.

“Europa es bonito y todo, pero yo no tengo documentos para trabajar (...) Acá te dan trabajo si tienes documentos italianos y acá para que te den documentos demora 8 años, 10 años. Yo estoy como turista, no puedo trabajar”, indicó en un inicio.

“Acá hay peruanos buenos y peruanos malo, yo lo he pasado, lo he visto. Es duro. Ya tengo mi pasaje, regreso el día miércoles. A Perú estoy llegando el jueves a las 6 de la mañana”, reveló entre lágrimas.

