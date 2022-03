¡Más enamorada que nunca! Melissa Klug rompió su silencio y se refirió a los planes de boda que aún tiene con Jesús Barco, dejando en claro que aún sigue en pie su relación, pese a los fuertes rumores sobre una posible separación o distanciamiento.

“Lo que pasa es que cuando me entrevistaron me dijeron que allegados a nosotros les habían comentado que nos habíamos separado por un ampay y por mensajes que le había encontrado en su celular. Yo respondí que eso no podía ser porque nuestros allegados sabían lo que pasó y no hubo ampay ni nada”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Blanca de Chucuito’ señaló que si en algún momento se percata que los intereses del futbolista se van por otro lado diferente a los de ella, no tendría reparo en separarse definitivamente.

“Después me repreguntan ‘qué pasaría si se diera un ampay’. Ahí digo que yo tengo 38 años y si él no está en el mismo camino que voy, lo mejor sería que cada uno fuera por su lado. Los motivos de la pelea que tuve con Jesús han sido ajenos a ampays, mensajes o terceras personas; fueron otras cosas, pero todo está bien”, finalizó diciendo a Trome.

