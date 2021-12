Pamela Franco conversó en exclusiva con el programa ‘Amor y Fuego’ donde lamentó que se haya mal interpretado los comentarios que realizó sobre el bailarín Anthony Aranda cuando estuvo como invitada en Mujeres al mando.

La cantante de ‘Puro Sentimiento’ se retractó de sus declaraciones y aclaró que ella respeta a su pareja Christian Domínguez y a su familia.

“Después ya me puse a pensar y dije ‘cónchale’... yo creo que aquí no es el término que utilicé, se trata de la persona”, señalo Pamela en un inicio.

“No me imaginé esa magnitud porque no tiene ni pies ni cabeza. Yo amo a mi familia, amo a Christian, lo respeto un montón y jamás en la vida se me pasaría por la mente faltarle el respeto, ni siquiera con la palabra, menos con el pensamiento”, declaró para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre el ‘activador’ de Melissa Paredes?

La cumbiambera Pamela Franco no pudo ocultar sus sentimientos y se quedó atónita al ver al bailarín Anthony Aranda vestido como sexy papa Noel.

“Yo sí lo he visto y es sexy el tipo, tiene una mirada así, bien penetrante (...) Tiene una mirada penetrante, como que es fuerte, sales corriendo, te intimida”, indicó en el magazine de Latina.

