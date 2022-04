Lista para todo. La cantante Pamela Franco fue clara al declarar para el programa de Magaly Medina acerca de la infidelidad y al parecer, en caso suceda, no le iría tan mal a Christian Domínguez.

La cantante fue abordada por los ‘urracos’ de Magaly y fueron directos al preguntarle sobre las infidelidades: “Yo lo perdonaría a él, pero como me amo a mí, no podría estar con él. El hecho de perdonarlo no significa estar juntos, igual él conmigo, porque la infidelidad puede ser de los dos lados”, dejando en claro que la infidelidad no solo podría venir de él.

El tener una hija juntos, sería impedimento para que la relación termine en malos términos: “No me pelearía con él porque yo decidí tener una hija y lo voy a ver todos los días de mi vida, así que para qué vivir con sentimientos negativos, además el que se porte mal, se lo pierde”.

