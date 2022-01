Pamela Franco sorprendió a todos al revelar que tiene todas las ‘claves’ de acceso que maneja su pareja Christian Domínguez, padre de su primera hija. La integrante de ‘Puro Sentimiento’ estuvo en el set de ‘Mujeres al Mando’ e hizo esta revelación que dejó en shock a Melissa Paredes.

“Tengo la claves del celular, de todas las tarjetas y de todo. No he necesitado pedir, me la ha dado”, dijo segura de sí misma la cantante.

“Nunca en mi vida he tenido la clave de tarjeta de nadie”, agregó Melissa Paredes, en clara referencia a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba’; a lo que Pamela respondió: “es que hay mucha confianza (entre Christian y yo)”.

Pamela Franco indicó que ella trabaja junto al cumbiambero y manejan los negocios juntos: “tenemos cosas en común, trabajamos juntos, lo que es mío es de él, y lo de él es mío”.

TE PUEDE INTERESAR