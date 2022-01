Tras las confesiones que Christian Domínguez hizo sobre su pareja, Pamela Franco, Valeria Piazza no dudó en ‘cuadrarlo’. Asimismo, Brunella Horna aseguró que su novio, Richard Acuña, jamás le ha prohibido ponerse ropa sexy.

“Nadie te puede decir cómo vestirte, realmente tú eres libre e independiente de vestirte como quieras y ni siquiera tu novio puede decirte así”, dijo Valeria Piazza en América Espectáculos.

“Igual yo creo que Pamela tiene tal caracter que no permite eso, yo creo que puro ‘bla bla bla’ Christian, para hacerse el macho”, comentó Ximena Dávila, reportera de “Estás en todas”.

“(Richard) jamás, yo le mando amor, qué tal mi vestido, (me responde) linda, amor”, contó Brunella Horna sobre la reacción de su pareja a su ropa, asegurando que el excongresista nunca le ha prohibido vestirse de forma sexy. “Christian la conoció a Pamela siendo una mujer muy sexy, siempre se vestía así, así que no creo que le pueda decir algo”, agregó.

Por su parte, Valeria Piazza reveló que su novio tampoco le prohibe nada: “Pierre es súper relajado y creo que eso es lo que más me gusta, nunca me ha cortado las alas, he desfilado en bikini en Miss Perú, en Las Vegas, y siempre me ha apoyado”.

“Otra cosa importante que creo que en las relaciones largas tiene que haber es mucho respeto, en las cortas también, pero para que dure la relación es porque nosotros, por ejemplo, nunca nos hemos insultado, nunca nos hemos faltado el respeto y es por eso que ya vamos a cumplir 12 años... y vamos a ser esposos, el respeto es muy importante”, manifestó la conductora.

Entre risas, Brunella Horna pidió a Christian que aprenda del novio de Valeria Piazza: “Que Pierre le escriba a Christian Domínguez y que le dé unos consejitos”.

“Acá no nos ha gustado nada que se metan con la ropa de las novias”, concluyó Valeria Piazza.

Fuente: América Televisión

