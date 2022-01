Participar en la fiesta de Yahaira Plasencia en pleno toque le ha traído graves consecuencias al chileno ‘Pancho’ Rodríguez. El chico reality quiso volver al país junto a su hija, pero su situación en Migraciones se lo habría impedido y tuvo que regresar a Chile, donde pasó Año Nuevo con su familia.

Ahora, el integrante de ‘Esto es guerra’ decidió romper su silencio y a través de un comunicado en su cuenta de Instagram dio a conocer que le han prohibido el ingreso al país por cinco años.

“El domingo último, posterior a la celebración del año nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente al Perú- en compañía de mi hija menor de 9 años- me fue comunicado por el funcionario a cargo que no podría hacer ingreso al Perú, ya que el sistema arroja una ‘alerta’”, explicó.

Asimismo, ‘Pancho’ Rodríguez calificó como injusta esta decisión y buscará apelar la medida.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un recurso de apelación, respecto de una infracción administrativa, más no de un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que se me impuso, por el incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual ya pedí disculpas públicas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, señaló.

