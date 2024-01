Paolo Guerrero reveló el tema sobre su amistad con Claudio Pizarro en una reciente entrevista que ofreció al programa de YouTube del presentador de TV, Jesús Alzamora. “No, no. Hace mucho tiempo y, lo he dicho varias veces, yo no hablo con Claudio”, señaló.

El ‘9′ del Perú dejó en claro que respeta a Pizarro, sin embargo, confirmó que ambos se han distanciado. “Yo no hablo con Claudio (Pizarro) hace mucho tiempo. Le tengo un respeto, siempre lo voy a respetar. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol, al Perú”, declaró Paolo Guerrero en “La Lengua”.

Consultado sobre si en algún momento pensó en arreglar la situación, Guerrero respondió lo siguiente: “Como te digo, el respeto siempre va a estar y lo he dicho en otras oportunidades. Considero que yo no le hice nada a Claudio, quiero dejar claro esto, yo no me meto con nadie porque soy muy perfil bajo”.

“Estoy en mi nube del fútbol y mi familia lo sabe (...) Después no me gusta hablar mal de nadie ni pelearme con nadie. Ya ese es un tema de la otra persona porque mio no. Es como si tu me dejes de hablar y yo no te diga nada”, precisó.