Toño Centella estrenó su nueva canción a través de su cuenta de Facebook, tema que fue dedicado a la conductora Magaly Medina.

“Es un caso, nos ha dedicado una canción así como Toni Rosado dedicó una. Va para ti chismosa, supongo que soy yo”, indicó la ‘Urraca’ entre risas.

Mediante sus redes sociales, el popular artista reveló su nuevo tema musical, el cual dijo que iba dedicado para una “chismosa”.

“Por que ella ya volvió, brindaremos con cerveza por la reconciliación. .. Va para ti chismosa”, se escucha.

“Ahora sí se ríe pero el día que lo ampayamos no tenía buen amor”, respondió la ‘Urraca’ tras escuchar este tema.

Cabe indicar que Toño Centella acusó a Magaly Medina y a sus reporteros de un presunto acoso.

“Seguro que le doy rating, porque si no es una cosa es otra. Es un acoso lo que me hacen sus ‘urracos’ y ella’. Me persiguen por todos lados y hasta temo por mi vida, me tiene en la mira”, sostuvo para el diario Trome.

