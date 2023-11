Patricio Parodi reveló que no terminará con Luciana Fuster, pese a que la actual Miss Grand International debe mudarse a Tailandia tras su coronación.

Luego de su regreso a ‘Esto es Guerra’, el ‘Pato’ dijo que aunque tienen un horario de 12 horas de diferencia, siempre se comunica con su novia.

“ Todavía no asimilamos eso, no entramos en eso de ‘pucha amor un año no te voy a ver’. Son 12 horas más, pero yo soy más nocturo y es un poco cómodo. Tenemos buenos horarios para conversar, en sus huecos me manda mensaje o me responde, hacemos videollamada ”, manifestó.

Por otro lado, Patricio contó que cuando viajó a Vietnam solo vio a Luciana unas horas después de la competencia. “Solo la vi el día de la final, el único día, estuvimos conversando”, añadió.

“ No ha pasado por nuestra cabeza (terminar), solo ha pasado por la boca de los chismosos y los curiosos que afirman cosas que nada que ver ”, concluyó.

Patricio Parodi extraña a Luciana Fuster

