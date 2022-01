¡Más feliz que nunca! La hermana de Patricio Parodi, María José, se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras enterarse que se convertirá en madre por primera vez. Y es que mediante un video en su cuenta de Youtube, la influencer decidió contar detalles inéditos de lo que viene siendo su embarazo.

“Siempre me gustó la idea de ser mamá joven, pero claramente no estoy estable económicamente, ni tengo un trabajo fijo, ni nada por el estilo. Como recuerdan, yo estaba con mi master en Mayo del año pasado cuando me enteré que estaba embarazada”, comenzó diciendo la hermana del popular ‘Pato’.

Por otra parte, su hermana gemela, Mafer Parodi, también formó parte de este video en redes sociales, y contó cómo fue el preciso momento en el que se enteró que sería tía.

“Fue súper loco. Yo le estaba contando mis cosas, como nunca, hablé un montón... Y de pronto me dijo que me sentara, que me tenía que decir algo y me enseñó la prueba de embarazo y me quedé en shock. Al principio no lo asimilé, no lo entendía, no sabía si era de Majo, me quedé en fría y comencé a llorar”, expresó bastante emocionada.

Sin embargo, un detalle llamó bastante la atención de los cibernautas. Mafe confesó que su hermana, con un poco más de cuatro meses de gestación, estaría teniendo serios problemas, motivo por el que está diagnosticada con un embarazo riesgoso.

“Está full engreída, nadie le puede decir no, todos le dicen que si... No la dejamos hacer muchas cosas porque su ginecólogo le ha dicho que tiene placenta baja”, comentó.

