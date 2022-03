¡Se encienden las alarmas! Flavia Laos decidió romper su silencio y referirse a las recientes declaraciones de las hermanas de Patricio Parodi, Majo y Mafer, quienes aseguraron en una entrevista que preferían ver a su hermano soltero, dejando entrever que no pasan a Luciana Fuster.

Frente a ello, la modelo aseguró que pese a que ya no tiene ningún tipo de comunicación con el popular ‘Pato’, siempre le tendrá un gran cariño a su familia porque la acogieron como parte de ellos.

“Eso va a ser siempre la verdad. La familia Parodi ha sido como mi familia prácticamente. Hemos vivido juntos en cuarentena, tengo un lindo lazo con las hermanas, con su mami, y eso no va a cambiar, así yo tengo hasta esposo”, comentó la actriz para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, el programa de Willax TV recapituló un video de Youtube, donde la madre de Patricio, Verónica Acosta, expresaba su cariño hacia Flavia. Incluso, hasta mencionó que ella esperaba que fuera la madre de sus nietos.

“Yo a Flavia la quiero horrores, se ha ganado mi cariño día tras día. Me parece que es una linda chica, me encanta la pareja que hace con mi Pato”, comentó Verónica para el canal que tenía su hijo con la actriz.

“Soy una suegra súper buena onda, pero obviamente con las parejas de mis hijos, con las que sé que me puedo llevar bien, porque no crean que yo me llevo bien con todas, por si acaso, poniendo ahí el parche, tengo mis equis”, puntualizó.

