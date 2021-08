Este martes 10 de agosto, Paula Manzanal conversó con Magaly Medina en donde se animó a hablar sobre su actual relación con el chileno Pancho Rodríguez.

En la última emisión de ‘Magaly TV, La Firme’, la modelo confesó que el chico reality de ‘Esto es guerra’ le parece un hombre muy guapo y no descarta tener una relación con él más adelante.

“Lo conozco (Pancho) antes de que entre a la televisión, antes de Baladán, lo conozco desde que tengo 19 años, antes no lo veía como hombre, pero es un chico muy guapo”, comentó en un inicio.

Ante la insistencia de la ‘Urraca’, la ‘Chica Tulum’ reveló que no descarta tener una relación sentimental con Pancho en un futuro. “Me voy a dar un tiempo todavía, pero es un chico muy guapo... En un futuro sí (tener un romance) ¿por qué no?”, añadió un poco nerviosa.

“Sí, me gusta, es un chico muy guapo. Es lindo, es super caballero, y eso me encanta”, sentenció.

Como se recuerda, el programa “Amor y Fuego” difundió un video de la modelo saliendo del departamento del chileno en el horario de la mañana y encapuchada.

Paula afirmó que salió encapuchada del departamento de Pancho Rodríguez porque estaba sin maquillaje y despeinada.

