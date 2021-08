La modelo Paula Manzanal volvió a asegurar que Jossmery Toledo le pidió su número telefónico a Ignacio Baladán.

Según Paula Manzanal habría ocurrido cuando ella aún no conocía a Jossmery Toledo y salía con el guerrero Ignacio Baladán. “Si pero en ese momento no era mi amiga y yo solo expliqué por qué no la conocía desde antes”.

“No ha sido luego de que terminara (con Baladán), fue antes. Le pidió su número. Yo no la conocía, no era su amiga y ahí le pidió”, agregó Paula Manzanal desde Europa a “América Hoy”.

Por otro lado, Paula Manzanal contó que le molestó las declaraciones de Jossmery Toledo, las mismas que le hicieron quedar como racista. “Que me digan clasista cuando nunca en mi vida he tratado mal a nadie, creo que ustedes que me conocen es feo pues”.

