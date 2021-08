Una maestra. Este martes 10 de agosto, Paula Manzanal visitó los sets de “Magaly TV, La firme”. Dispuesta a contarlo todo, la popular influencer le brindó a Magaly Medina los tips claves para ‘buscar’ futbolistas, empresarios de futbolistas y hasta empresarios en el extranjero.

Al respecto, la expareja de Fabio Agostini explicó que Tulum ya pasó de moda y que hay otros destinos para encontrar un ‘buen prospecto de hombre’.

“Si quieres buscar futbolistas tienes que ir a Ibiza, si quieres buscar empresarios de futbolistas y si quieres buscar millonarios, Dubai o Londres. Yo ahí conocí a varios famosos. Ahí va la gente como que más Top”, agregó la rubia modelo.

Como se recuerda, Giulliana Barrios manifestó anteriormente que una mujer le había aconsejado viajar a Europa, pues ahí se encontraban los verdaderos ‘sugars’. Es decir, hombres adinerados dispuestos a gastar su dinero en jóvenes mujeres.

No obstante, Manzanal no estuvo 100% de acuerdo con Giuliana, pues asegura que en las playas de Italia y Grecia ‘hay puros viejitos y panzoncitos’.

“Depende de lo que estés buscando, si ella lo que quiere es un viejito que esté a punto de fallecer, tiene que ir allí. A mi no me gustan los viejitos, me gustan los futbolistas y empresarios”, opinó.