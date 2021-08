Jossmery Toledo estuvo enlazada con el programa ‘Amor y Fuego’ este jueves 26 de agosto. La expolícia reveló que Paula Manzanal le pidió perdón tras sus polémicos comentarios.

Como se recuerda, la ex de Fabio Agostini señaló públicamente que Jossmery Toledo no es una “chica fina”, porque nunca ha viajado a Tulum.

“¿Es verdad que Paula Manzanal te escribió pidiéndote perdón?”, preguntó Rodrigo González.

“Sí, me acaba de escribir hace un ratito, hemos estado conversando. Lo único que quería es que me pida disculpas, reconozca el error de como se expresó. Yo soy de las personas que no se hace problema mientras acepten su culpa”, contestó Jossmery.

Al respecto, ‘Peluchín’ cuestionó las disculpas de la influencer y expresó: “Ayer salió en Magaly para defenestrar de ti, le pagaron, te hizo leña y hoy te llama pidiendo perdón. Paula es un chiste mal contado, no tiene escrúpulos... Tú perdónala pero no vuelvas a ser su amiga, Jossmery, no te quiero ver al lado de la Manzanal”, entre risas.

