Ahora sí sacó las garras. Jossmery Toledo no toleró que Paula Manzanal hablara de Mariano Nagore en el programa de “Magaly TV, La Firme” . Y es que la rubia influencer tildó al futbolista de “misio”.

“Creo que no debería meter a terceras personas en esto, mucho menos a él porque ella no lo conoce”, detalló la expolicía a través de sus historias de Instagram.

Además, explicó que al criticarlo de esa manera solo está demostrando que es una persona “clasista”, tal y como señaló Jossmery al asegurar que Paula se había burlado de ella por vivir en San Juan de Lurigancho .

“Yo no necesito de millonarios. Todas las mujeres podríamos tener a las mujeres que quisiéramos. Y si tuviera un millonario estaría viajando por todo el mundo, dándome los lujos y la gran vida que muchas se dan, como de repente ella se da”, señaló molesta la exconcursante de “Reinas del show”.

Pero no solo eso, también le mandó una ‘chiquita’ a la popular ‘chica Tulum’, quien es conocida por viajar a lujosos destinos. “Lo poco que he logrado es gracias a mi esfuerzo. Si es viajado, es gracias a mi plata. Yo vivo, me acomodo y viajo como puedo”.