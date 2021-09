La modelo peruana Paula Manzanal reveló que está alojada en la mansión del DJ francés David Guetta en Ibiza, en España.

Durante un enlace con “Magaly TV La firme”, Paula Manzanal contó que llegó con un grupo de amigas a Ibiza, donde conoció al famoso DJ.

En el programa, Paula Manzanal mostró la habitación que le asignaron durante su estancia en Ibiza. Asimismo, mostró el cuarto de David Guetta.

De otro lado, Paula Manzanal descartó que haya conocido a algún ‘galán’: “Que me haya impresionado, todavía no he conocido a ninguno”.

“David es súper buena onda, es súper humilde [...] en verdad me caen todos súper bien”, agregó.

Asimismo, Paula Manzanal aseguró que solo es amiga del DJ: “Por ahora estoy soltera [...] como amigos está súper bien”.

