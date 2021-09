Hoy durante el programa “Amor y Fuego”, se hizo público que Paula Manzanal cuenta con doble nacionalidad y es por ello que anda más tiempo en Europa, ya que cuenta con nacionalidad española. Gigi Mitre agregó: “Si no va Miami no es porque no puede, sino porque no quiere”.

La Manzanal también agregó que le encanta Estados Unidos. Pero que no está en sus prioridades ahora, ella desea conocer otros lugares: “Ahorita me gustaría ir a Marruecos o no sé, Keep Town, China, Japón, lugares que están en mi bucket list”, agregó.

En el programa de Rodrigo González, también se dio a conocer que el hijo de Paula Manzanal estudiaría en el mismo colegio en el que están los hijos de Leonel Messi y que la mensualidad sería de 1500 euros. “Peluchín” dejó en claro que con esta respuesta, Macarena Gastaldo solo podría tener razón si es que esconde algo que aún no ha contado.

