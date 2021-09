La reciente compra de un departamento por parte de la modelo argentina, produjo innumerables reacciones. Pero quien no suelta aún a Xoana González es la vedette Daysi Araujo, quien esta vez dijo: “si hiciera porno, ya tendría 4 edificios”. Cabe recalcar que la pelirroja también tiene cuenta de Onlyfans pero con material menos explícito.

Frente a las críticas de algunos, Xoana no dudo en responder: “La que critica en el fondo es por envidia, porque al final no tiene el valor de hacerlo. Bueno, que se compre sus cuatro edificios, que se anime a hacerlo, pero al final nadie lo hace y como a mí me resbala la opinión de los demás, no le hago caso. Nosotros no le hacemos daño a nadie, es nuestra vida y si alguien habla es porque algo le duele”.

Xoana recalcó ser una persona ahorrativa y hasta recordó que ella logró estudiar de economía en Argentina.: “Para mí tener un departamento aquí (Perú) representa mucho porque trabajando tantos años acá no lo había logrado y por fin se me dio, es más, hasta alcanzó para arreglar la casa de Buenos Aires”, añadió.

