La alegría de Xoana Gonzales al revelar la adquisición de su departamento, fruto del contenido para adultos que sube en OnlyFans. Se vio opacada debido a las críticas de Lourdes Sacín y su pedido para que no se cubran notas de la argentina.

En entrevista con el periodista Samuel Suarez, Xoana respondió a sus detractores y señaló que ella no es ni busca ser ejemplo de nadie y resaltó que ella se gana la vida de una forma honrada: “La moralidad de los demás es tan subjetiva que me dejó de importar” agregó.

Explicó los servicios que ofrece en su plataforma online y recalcó que ella no vive de nadie, que trabaja honradamente y sin hacerle daño a nadie acotando lo siguiente: “El departamento me lo compré honradamente, yo no pido que me publiciten y no incentivo a los jóvenes que hagan lo que yo hago”.

Respecto al comentario de Lourdes Sacín: “Todo bien, se gana su plata honradamente, pero no deberían publicitarlo porque quizás jóvenes desorientados podrían imitar eso en vez de estudiar y buscar dinero fácil, lo que tampoco es para andar orgullosa. Si no tendría que incluirse esa carrera en las charlas de orientación vocacional”, Xoana respondió: “Me encanta poder influir en que la gente pueda pensar libremente. Pero no se confundan, yo no ando diciendo: Vengan todos, los invito a grabar OnlyFans”.

¿Cuánto costó el departamento de Xoana Gonzales?

Según reveló el programa ‘Magaly TV La Firme’, el departamento cuesta aproximadamente 250 mil soles, es de 40 metros cuadrados y está ubicado en el último piso del edificio.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas: esto dijo tras tener un “Affair” con Advíncula y Santamaría

La modelo Sheyla Rojas conversó con el programa “Amor y Fuego” y se refirió a su pasado con los futbolistas Luis Advíncula y Anderson Santamaría, tras ser sido involucrada en un romance producto de unas imágenes que salieron a la luz en el programa “Magaly TV: La Firme”.