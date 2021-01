Paula Manzanal utilizó sus redes sociales para gritar su soltería por todo lo alto, luego que revelara que Ignacio Baladán decidió terminar su relación con ella, tras verla declarar en el programa “Amor y Fuego”.

“(Ignacio) me terminó. Se molestó porque declaré para tu programa”, mencionó la modelo.

Asimismo, el conductor Rodrigo González señaló que se comunicó con la rubia través de Instagram y ella le contó que por fin había descubierto que clase de persona era el chico reality. “Me dijo que ya se había dado cuenta de quién era, que había abierto los ojos”, comentó.

“Mi amiga no mintió al decir que estaba en una relación. Sí, estaba, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera. Así que mejor no me molesto con esa persona, no quiero saber nada. Chau”, fueron las declaraciones que dio Paula.

Sin embargo, parece que la tristeza le habría durado poco a Manzanal, pues son fuertes los rumores sobre que estaría en saliditas con un nuevo galán francés.

