¡Fuertes declaraciones! Paula Manzanal no dudó en comentar sobre su ex Ignacio Baladán, a quien tildó de “patético” por publicar diversos videos en TikTok con indirectas sobre lo que fue su relación sentimental.

Y es que la modelo aseguró que si el exintegrante de ‘Esto es Guerra ‘quiere llamar su atención de alguna manera, pues no es la mejor forma de hacerlo.

“Mira, si quiere llamar mi atención, no es la mejor manera de hacerlo, pero bueno, se ha quedado sin trabajo ¿no? Porque no está yendo a Esto Es Guerra. No sé, pero parece que ahora quiere trabajo, ahora sí habla de mí, antes no lo hacía”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el programa ‘Amor y Fuego’ se comunicó con el chocolatero y le consultaron sobre las declaraciones de su expareja.

“No puedo hablar más nada, estoy feliz, gracias... No puedo hablar mucho. No, no voy a hablar nada de eso, nunca me referí a nada y no lo voy a hacer ahora. Hice un Tiktok como mucha gente hace y punto. Si alguien se siente ofendido o no, ya no es un tema mío”, respondió tajantemente.

“Con razón le han cortado la luz, ahora entiendo por qué habla de mí, me parece un poco patético”, dijo por su parte Paula Manzanal.

