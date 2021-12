Durante el programa ‘Amor y Fuego’ de este lunes 13 de diciembre, Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron sobre la renovación de votos matrimoniales de Magaly Medina con su esposo Alfredo Zambrano.

Como se sabe, la pareja organizó una ceremonia íntima en Cartagena, Colombia tras cumplir cinco primeros años de casados. Luego de ver las imágenes que compartió Magaly en redes sociales, Peluchín aprovechó unos minutos de su espacio para rajar.

“Y la gente preguntaba: ¿'y el hijo, y su familia, y los papás de él y los papás de ella, las hijas de él?’. Ahí pues uno nota que ... ¿Dónde está tu verdadera familia? La María Pía y la Olivares, solo, como que ... Bueno, cada una sabe con quién pasarla bien, pero, ¿dónde está la familia?”, comentó Rodrigo en un inicio.

Por su lado, Gigi Mitre señaló que quizá a ellos no les gustaría aparecer en cámaras y por eso no estaban en las imágenes. “De repente han ido y no han querido salir en la toma, y cuando están grabando se ponen atrás de todos, de repente”, indicó.

Luego de la opinión de su compañera, Rodrigo González volvió a increpar a la ‘urraca’ y se preguntó por qué sus familiares no asistieron a la ceremonia.

“¿Dónde está tu verdadera familia?, ¿dónde está verdaderamente los seres que de verdad te quieren, la que se alegra y celebra esa unión?, pues ahí está la respuesta”, enfatizó.

Como se recuerda a la ceremonia asistieron 16 personas en total, entre ellos los amigos cercanos de la pareja como María Pía Copello y su esposo Samuel Dyer. Sin embargo, llamó la atención que los padres y el hijo de Magaly no se presentaron al evento.

