Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Florcita Polo, luego de que ella asegurara que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ la vienen acosando por el escándalo que presunta infidelidad en que está involucrado su esposo Néstor Villanueva.

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ resaltaron el hecho de que la hija de Susy Díaz se anda paseando por los canales de televisión para hablar sobre el drama de su separación, pero se niega a hablar con los reporteros de Willax TV.

El popular ‘Peluchín’ señaló Flor Polo estaría facturando y recibiendo incentivos económicos para presentarse en algunos programar y dar detalles de su divorcio.

“Por qué ahora se victimiza, por qué no habla frente a muestras cámaras, ¿por qué no le hemos ofrecido un bono de por medio? que es lo que ella está acostumbrada a hacer (...) ella hace el tour de la victimización, el tour de la lástima. Sale haciendo todo su speech (discurso) de nueva regidora”, comentó Rodrigo.

“¿(Nos dices acosadores) por pararnos afuera y preguntarte lo mismo que te preguntan ellos solamente que con un pago de por medio? No estoy entendiendo, ¿Cuándo hay plata de por medio no se considera acoso y cuando no te pago sí es un acoso? Tu cara de ‘me hago la virgen de pueblo’ no te la creemos”, fue el misil que le mandó Rodrigo a la hija de Susy Díaz.

Gigi Mitre le reprochó a Florcita por decir que la acosan: “nosotros te conocemos, sabemos cómo trabajas... no nos digas acosadores porque eso es un delito, no empecemos porque sales perdiendo”.

“Si no te basta con la repartija que hay allí, No nos señales de acosadores”, agregó Rodrigo.

