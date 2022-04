Susy Díaz no pudo ocultar su molestia EN VIVO por un comentario que lanzó Brunella Horna, conductora de ‘América HOY’. La modelo recordó que Néstor Villanueva culpaba a su suegra de meterse en su matrimonio con Flor Polo, hecho que incomodó a la exvedette.

“Néstor me dijo ‘lo que pasa es que mucho se mete su mamá'. No lo dijo al aire, me lo dijo a mi. ¿Por qué te mete tanto a ti? ¿Cuál es el problema contigo?”, cuestionó Brunella al aire, provocando la furia de Susy Díaz.

“¿Acaso yo le he metido una pistola en la cabeza para que se meta al ‘autorana’ y haga cochinadas? ¿Acaso yo le he metido una pistola para que salga con un estriptisera estando con Flor? ¿o sea yo le puesto una pistola para que vaya a Chancay y salga a tomar viviendo con Flor en la misma casa?”, señaló la mamá de Flor Polo Díaz.

Finalmente, le envió un contundente mensaje a su exyerno: ”Si tú, Néstor, me echas la culpa a mí de todo, échame la culpa con tal que mi hija y mis nietos estén vivos”.

