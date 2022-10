Luego del cruce de palabras en diferentes programas que tuvieron Magaly Medina y Giulliana Rengifo, la cantante no aguantó las referencias en su contra y decidió mandarle una carta notarial a la ‘urraca’, la que fue menospreciada por algunos conductores de espectáculos.

“¿Qué le puedo recomendar a la Giuliana Rengifo? Está perdiendo su tiempo y más ahora que Magaly está con mi mismo abogado, con el doctor Iván Paredes, no va a prosperar. En ningún momento Magaly Medina te ha dicho tal por cuál. Si te vas a valer de lo que sentiste, están quedando mal parada”, adelantó Rodrigo González, quien añadió que probablemente alguien le haya hecho creer que podría ganarle a la ‘urraca’.

Por su parte, Magaly respondió así a la carta notarial de Giulliana Rengifo: “No he dicho nombre propio, el que se sienta así, porque a mí me pueden decir a diario cosas, pero si me siento aludida es otra cosa”, siendo apoyada por su abogado, quien hasta reveló errores en el documento enviado por la cantante.

