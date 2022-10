Giuliana Rengifo fue blanco de críticas en las últimas semanas por su ampay con un notario casado, así como por aparecer con sobrepeso en ‘El Gran Show’. A esto se suma su pleito mediático con Magaly Medina, quien le ha mandado contundente indirectas, con calificativos de ‘runruna’ y ‘pelandusca’.

Por ello, la cumbiAmbera mandó una carta notarial a la ‘Urraca’ y espera que la periodista se rectifique. Rengifo confesó que todo esto la afectó anímicamente: “sí, al principio estuve bajoneada, acá en la academia los chicos se soplaron todo mi llanto, mi estrés, yo trato de no reflejarlo en casa, desfogo fuera para que a mis hijas no les afecte ”.

Ella reiteró que es “una mujer íntegra” y que ha sido la víctima en todo este escándalo mediático al ser tildada de la “amante”.

“Yo nunca he sido amante de nadie. Yo no me identifico con el Tiktok donde te dicen que te vistas de policía para que te oficialicen, porque siempre que he tenido una relación me han oficializado” , sostuvo.

Además, mandó su chiquita al notario Alfredo Zambrano , esposo de Magaly Medina. Como se sabe, ellos tuvieron un amorío hace más de 6 años, cuando el abogado estuvo separado temporalmente de la periodista.

Giuliana Rengifo le lanzó una indirecta al notario que nunca la oficializó: “estoy decepcionada de la mayoría de hombres que he conocido, y no hablo de los papás de mis hijas porque son personas a las que respeto, hablo de los hombres que he conocido estando soltera”.

Giuliana Rengifo bajó de peso

Tras ser criticada por su peso, Giuliana Rengifo se sometió a una dieta en la última semana: “estoy comiendo más saludable, ya no me estoy automedicando con los corticoides, los he dejado hace dos semanas y me estoy deshinchando. No sé cuánto he bajado y no quiero saberlo hasta yo sentir que estoy más delgada. Pero, tampoco quiero estar muy flaca, yo quiero llegar a los 67 o 68 kilos, no menos porque a mi edad no me cae”.

