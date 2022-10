La guerra continua. Este 19 de octubre, la cantante Giuliana Rengifo anunció a través de una entrevista con una diario local que tomará medidas legales contra la conductora Magaly Medina por no rectificarse en su programa tras supuestamente haberla insultado. Según la cumbiambera, la periodista de espectáculos la llamó ‘run runa’ y ‘pelandusca’.

En entrevista con Trome, la participante de ‘El Gran Show’ mencionó que continuará con el proceso legal contra la ‘Urraca’. Además aseguró que la presentadora solo la usó para generar rating.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre Magaly Medina?

“ Qué pena que no se haya rectificado, mi carta notarial está muy clara y puedo hacerlo (rectificarse). No es justo que ella (Magaly Medina) me siga agrediendo, pero no solo a mí, sino a cada mujer que no le cae. Todo lo hace por sintonía y porque somos del espectáculo”, declaró para referido medio.

“Ya conversé con mi abogado y vamos a seguir, porque lo único que deseo es limpiar mi imagen y demostrar que nunca se debe de callar, más aún si me están acusando de algo injusto o que me levanten falsos a nivel nacional. Lo hago por mis hijas, para que aprendan a defenderse y no callar. Nada justifica lo que hace ni por el hecho que soy parte de la farándula. Yo hago música, no escándalos”, agregó.

Magaly Medina no se rectificará

Cabe mencionar que Magaly Medina aseguró que no se rectificara con Giuliana Rengifo luego que la cantante le envió una carta notarial. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ señaló en su programa que ella jamás mencionó nombres y si la cantante se siente identificada con los calificativos es porque tiene esa condición.

Al respecto Rengifo sostuvo: “Tira la piedra y esconde la mano. Eso es evidente, pero gracias a Dios que hay videos y recortes periodísticos que me van a respaldar. No puedes hacer daño y luego hacerte la loca por sintonía.

“Me dio de alma casi dos semanas, encima estuvo insultándome y levantando falsos. Dice que sacó un informe de mi vida de escándalos, pero mí siempre se me ha visto trabajando. No he matado a nadie, no me drogo, no soy pu..., no soy alcohólica, no tengo amistades que sean narcos y nunca he sido la amante de nadie. ¿De qué escándalos habla?” , concluyó.

